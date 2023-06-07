"Яндекс" в тестовом режиме запустил беспилотные такси в московском Ясеневе

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"Яндекс" в тестовом режиме запустил в московском районе Ясенево роботакси, которые управляются посредством искусственного интеллекта, сообщается в пресс-службе компании.

"Согласно действующим законам, в машине всегда находится водитель-испытатель, который следит за безопасностью поездки. Сейчас роботакси берет только одного пассажира. Заказать машину могут пользователи от 18 лет. Любая поездка будет стоить 100 рублей", – рассказали в "Яндексе".

Отмечается, что первыми участниками тестирования станут пользователи, которые заранее подавали заявку на сайте проекта. В Ясеневе работают "несколько десятков автономных машин, в том числе роботакси для жителей", не уточнив точное число, заявили в ТАСС со ссылкой на представителей компании.

В пресс-службе добавили, что первые испытания роботакси прошли в 2018 году в Иннополисе. С тех пор беспилотные машины Яндекса проехали уже больше 24 миллионов километров, а жители Иннополиса совершили более 60 тысяч поездок, отметили в "Яндексе".

Ранее сообщалось, что "Яндекс" начал нанимать сотрудников гуманитарных областей для подготовки эталонных текстов для обучения нейросети YaLM 2.0, которая станет российским аналогом ChatGPT. Специалистам предложат должности AI-тренеров или их руководителей.

Как сообщили в компании, нейросеть YaLM 2.0 будет работать в сервисах "Яндекса", в том числе в "Поиске" и Алисе.

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