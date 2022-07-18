Собянин рассказал о разработке проекта беспилотного транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин



Сергей Собянин рассказал, когда будут сформированы предварительные очертания проекта по беспилотному транспорту в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

"Этот проект, я надеюсь, что до конца года уже приобретет такие осязаемые контуры", – заявил мэр столицы в ходе Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции.

По словам градоначальника, инициатива прорабатывается при участии частных инвесторов и представителей Минпромторга РФ. Для ее реализации идет строительство порядка 80 тысяч квадратных метров площадей.

Ранее правительство РФ подписало постановление об эксперименте по беспилотному такси в Москве. За проект отвечают компания "Яндекс" и представители Минэкономразвития.

