"Сберавтотех" начал тестировать сервис беспилотной перевозки пассажиров

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Дочерняя компания "Сбера" – "Сберавтотех" – начала тестировать сервис беспилотной перевозки пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Беспилотники курсируют между центром SberAutoTech и станцией Московского центрального кольца "ЗИЛ". В настоящее время сервис доступен для сотрудников компании, однако в будущем планируется расширить географию маршрутов для всех пользователей.

"Автомобили перемещаются полностью в автономном режиме, осуществляют маневры с учетом дорожной ситуации, распознают сигналы светофоров и дорожные знаки, пропускают пешеходов, двигаются в строгом соответствии с правилами дорожного движения", – говорится в сообщении.

В беспилотном автомобиле на водительском месте находится инженер-испытатель, взаимодействие с пассажиром которого, в отличие от обычного такси, сведено к минимуму. В транспорте также размещен планшет пассажира, в котором есть данные о готовности к поездке, статусе пассажирских ремней безопасности, об окружении беспилотника и статусе поездки.

Заказать беспилотник можно через приложение SberPortal.

Ранее столичный Дептранс рассказал, что программа запуска беспилотного такси в столице находится на финальной стадии согласования. При этом соответствующее постановление еще не принято. Точные сроки запуска сервиса станут известны только после согласования необходимого регулирования на федеральном уровне.

