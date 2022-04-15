"Сберавтотех" начал тестировать сервис беспилотной перевозки пассажиров

11:48
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Дочерняя компания "Сбера" – "Сберавтотех" – начала тестировать сервис беспилотной перевозки пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Беспилотники курсируют между центром SberAutoTech и станцией Московского центрального кольца "ЗИЛ". В настоящее время сервис доступен для сотрудников компании, однако в будущем планируется расширить географию маршрутов для всех пользователей.
"Автомобили перемещаются полностью в автономном режиме, осуществляют маневры с учетом дорожной ситуации, распознают сигналы светофоров и дорожные знаки, пропускают пешеходов, двигаются в строгом соответствии с правилами дорожного движения", – говорится в сообщении.
В беспилотном автомобиле на водительском месте находится инженер-испытатель, взаимодействие с пассажиром которого, в отличие от обычного такси, сведено к минимуму. В транспорте также размещен планшет пассажира, в котором есть данные о готовности к поездке, статусе пассажирских ремней безопасности, об окружении беспилотника и статусе поездки.
Заказать беспилотник можно через приложение SberPortal.
Ранее столичный Дептранс рассказал, что программа запуска беспилотного такси в столице находится на финальной стадии согласования. При этом соответствующее постановление еще не принято. Точные сроки запуска сервиса станут известны только после согласования необходимого регулирования на федеральном уровне.
Москвичи смогут воспользоваться услугами беспилотного такси уже этой весной
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