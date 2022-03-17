Правительство РФ утвердило эксперимент по беспилотному такси

18:14
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
"Яндекс" совместно с Минэкономразвития запустит в Москве беспилотные такси. Правительство РФ подписало соответствующее постановление.
Такси станет доступно в двух вариантах: с водителем-испытателем на переднем сиденье салона или без него. Во втором случае для удаленной поддержки сможет подключиться оператор. Такси с водителем-испытателем появятся в Москве и на федеральной территории "Сириус", а без него – в центре "Сколково". В Иннополисе будут оба варианта такси.
Первые такси появятся в столичном районе Ясенево – между станциями метро "Ясенево", "Новоясеневская" и "Битцевский парк". Беспилотный автомобиль можно будет вызвать в приложении "Яндекса". Отмечается, что стоимость поездки не будет отличаться от обычного варианта.
По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в случае успешных испытаний беспилотные такси станут органичной частью инфраструктуры Москвы к 2025 году.
"Кроме того, ЭПР позволит отечественным разработчикам внедрять передовые решения, что в сложившейся ситуации особенно важно для обеспечения технологического развития страны", – цитирует Чернышенко пресс-служба Минэкономразвития.
Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что беспилотный трамвай смогут запустить в Москве в 2022–2023 годах. По его словам, с точки зрения законодательства все сделано, чтобы беспилотный транспорт появился как можно быстрее. Заммэра отметил, что беспилотный транспорт может решить проблему нехватки водителей для городского транспорта.
Беспилотное такси появится в Москве
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