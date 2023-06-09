В "Яндексе" заявили, что роботакси компании ездит без GPS и интернета

Фото: yandex.ru

Беспилотное такси "Яндекса" не использует GPS и интернет-соединение для более точного перемещения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя сервиса Андрея Кармацкого.

По его словам, роботакси не нуждается в GPS во время езды. Кармацкий пояснил, что спутниковые навигационные данные заменяют сверхточные карты и лидар.

"Это значит, что мы используем данные сенсоров для того, чтобы найти себя в местоположении карты. Нам нужна сантиметровая точность, поэтому мы используем более точный датчик, который на местности позволяет машине определить себя", – поделился Кармацкий.

Руководитель сервиса также объяснил, почему беспилотное такси не нуждается в постоянном соединении с интернетом. Так, транспорт оснащен не только необходимыми сенсорами и камерами, но и вычислительным модулем, мощности которого достаточно для автономной обработки данных. В этой связи, отметил Кармацкий, машина защищена от возможных киберугроз.

При этом, заверил руководитель сервиса, роботакси способно ездить в дождь и в снег. По его словам, плохая погода не помешает работе транспортного средства.

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