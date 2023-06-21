Совфед одобрил закон об обязательном страховании пассажиров легковых такси

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Совфед в ходе заседания одобрил закон об обязательном страховании пассажиров легковых такси. Документ позволит с 1 сентября 2024 года повысить в четыре раза размер страховых выплат таким пассажирам, передает ТАСС.

"Вводится обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров такси. В настоящее время такое страхование введено в отношении перевозок автобусами, троллейбусами, трамваями, железной дорогой, авиа- и водным транспортом", – уточнил зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев.

Законом предусматривается, что компания или физлицо, а также индивидуальный предприниматель, которые получили разрешение на перевозку легковым такси, не смогут заниматься этим видом деятельности, пока не застрахуют свою ответственность минимум на 2,025 миллиона рублей за причинение вреда жизни каждому пассажиру. За причинение вреда здоровью страховая сумма будет составлять 2 миллиона рублей, имуществу – 23 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси. Размер обязательных страховых выплат тем, кто попал в аварию во время поездки, увеличат в четыре раза. Из-за обязательного страхования пассажиров услуги такси могут в скором времени подорожать.

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