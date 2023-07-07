ФСБ получит круглосуточный доступ к базам данных заказов легкового такси

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ФСБ получит полный удаленный доступ к системам и базам данных заказов легкового такси. Такое постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Речь идет о базах, которые предполагают получение, хранение, обработку и передачу заказов легкового такси в порядке, установленном для организаторов распространения информации в Сети. Документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Согласно постановлению, в некоторых случаях ФСБ для получения доступа к информационным системам будет обращаться к службам заказа легкового такси с запросом о предоставлении сведений, которые есть в журнале регистрации заказов.

"Служба заказа легкового такси предоставляет запрашиваемые сведения в течение 3 рабочих дней (при наличии в запросе пометки "срочно") либо в течение 10 рабочих дней (при отсутствии указанной пометки) со дня поступления запроса", – следует из документа.

В том случае, если агрегатор легкового такси не может выполнить запрос в установленное время, он информирует о сроках, необходимых для выполнения. Кроме того, сервис будет обязан обосновать причину невозможности предоставления данных. Уточняется, что при взаимодействии с ФСБ служба заказа такси обеспечивает неразглашение данных о конкретных фактах.

В конце декабря 2022 года сообщалось, что Владимир Путин подписал закон о регулировании работы такси. Теперь водителями не смогут работать люди с более чем тремя неоплаченными штрафами. Кроме того, перевозчика обязали в течение полугода хранить сведения, содержащиеся в журнале заказов, и предоставлять их по требованию правоохранителей.