Госдума приняла законопроект, регулирующий работу такси

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Госдума во втором чтении приняла законопроект, направленный на регулирование работы такси. Об этом сообщает ТАСС.

Документом устанавливается ряд требований для водителей легковых транспортных средств и эксплуатируемых автомобилей. Водитель не будет допущен к работе в такси в случае наличия трех штрафов за нарушение ПДД. Помимо этого, приступить к работе соискатель не сможет, если с момента лишения его водительских прав не прошел год.

Сотрудничество с перевозчиком допускается на основе заключения трудового договора, индивидуального предпринимательства или по самозанятости.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская сообщила, что в период новогодних праздников услуги такси могут вырасти в цене в 2–3,5 раза. Некоторые сервисы уже анонсировали повышение цен.

По словам специалиста, цена на поездку в такси определяется количеством свободных машин, погодными условиями и другими факторами.



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