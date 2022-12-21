12:24Транспорт
Госдума приняла законопроект, регулирующий работу такси
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Госдума во втором чтении приняла законопроект, направленный на регулирование работы такси. Об этом сообщает ТАСС.
Документом устанавливается ряд требований для водителей легковых транспортных средств и эксплуатируемых автомобилей. Водитель не будет допущен к работе в такси в случае наличия трех штрафов за нарушение ПДД. Помимо этого, приступить к работе соискатель не сможет, если с момента лишения его водительских прав не прошел год.
Сотрудничество с перевозчиком допускается на основе заключения трудового договора, индивидуального предпринимательства или по самозанятости.
Ранее доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская сообщила, что в период новогодних праздников услуги такси могут вырасти в цене в 2–3,5 раза. Некоторые сервисы уже анонсировали повышение цен.
По словам специалиста, цена на поездку в такси определяется количеством свободных машин, погодными условиями и другими факторами.
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