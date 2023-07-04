"Яндекс Навигатор" научился показывать, сколько займет дорога в определенное время

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"Яндекс Навигатор" научился показывать, сколько займет дорога в определенный день и время суток. Сервис начал оптимизировать маршруты из 4–10 точек, следует из сообщения на сайте компании.

Кроме того, в сервисе стала доступна возможность оплачивать парковки.

"Теперь приложение оптимизирует маршруты из 4–10 точек. Оно подбирает самый быстрый путь с учетом пробок, а водителям не нужно тратить время, петляя по городу. Кроме того, навигатор научился подсказывать водителям, сколько может занять дорога в определённый день и время", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что благодаря нововведению станет проще планировать поездку и оценить, сколько времени заложить на путь в аэропорт или на вокзал. Вместе с этим приложение оснастили опцией, которая позволит избегать плохих и грунтовых дорог. При ее активации навигатор будет прокладывать маршруты только по дорогам с хорошим покрытием, если это возможно.

Появились также новые виджеты для рабочего стола гаджета. Даже не открывая приложение, можно быстро проверить уровень пробок и построить путь до дома или работы.

Ранее сообщалось, что пользователи самокатов "Яндекс Go" смогут округлить сумму чека в пользу благотворительных фондов. Для этого достаточно включить округление чеков в личном меню приложения в разделе "Помощь рядом".