Пользователи "Яндекс Go" смогут участвовать в благотворительности, катаясь на самокатах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пользователи самокатов "Яндекс Go" смогут округлить сумму чека в пользу благотворительных фондов, сообщается в пресс-службе компании.

"Для этого достаточно включить округление чеков в личном меню приложения "Яндекс Go" в разделе "Помощь рядом". Функция работает для всех поездок сервиса, в городах присутствия аренды самокатов – в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Краснодаре", – говорится в сообщении.

Округление стоимости поездок на самокате происходит автоматически до числа, кратного 10, 50 или 100 на выбор пользователя. Например, если поездка стоила 215 рублей, то она округляется до 220 рублей.

Как отметил руководитель сервиса самокатов "Яндекс Go" Леонид Ясиновский, новая функция дает возможность вносить свой вклад в развитие системной благотворительности.

"Округление может стать хорошей привычкой для молодой и активной аудитории, а также стартом для их дальнейшего участия в социальных и благотворительных проектах", – отметил Ясиновский.

Помимо самокатов, округление уже действует в других сервисах "Яндекса": Такси, Еда, Лавка, Заправки и на Маркете. Собранные с помощью округления средства идут на помощь более чем 400 фондам: в 2022 году пользователи смогли собрать 177 миллионов рублей в поддержку НКО по всей стране, еще 113 миллионов составил вклад "Яндекса", отметили в пресс-службе.

В десятку наиболее неравнодушных населенных пунктов, по данным "Яндекса", входят Новосибирск (собрано 2,5 миллиона рублей), Ростов-на-Дону (2,4 миллиона рублей), Нижний Новгород (2,3 миллиона рублей), Сочи (1,9 миллиона рублей) и Самара (1,9 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что "Яндекс Go" увеличил парк электросамокатов в Москве до 20 тысяч, а держатели для телефона на самокатах оборудовали фиксатором, чтобы дополнительно уберечь смартфон от падения. Есть и беспроводная зарядка, чтобы можно было подзарядить гаджет прямо в пути. С одного аккаунта можно забронировать до трех самокатов одновременно, нажав на кнопку "Еще один самокат" или отсканировать QR-код на его корпусе.