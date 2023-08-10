Эксперт объяснил рост цен на такси в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Цены на такси в России будут расти искусственно, поскольку резкое подорожание может привести к оттоку потребителей. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на эксперта по городскому транспорту Роберта Яна.

По его словам, рост цен связан с подорожанием как самих автомобилей, так и их обслуживания. Он объяснил, что самая дешевая машина такси в эконом-сегменте в Москве обойдется более чем в миллион рублей.

"Агрегаторы вынуждены подстраиваться под условия рынка. Держать цены, когда парк перевозчиков дорожает, невозможно. Затраты у перевозчиков тоже растут", – отметил специалист.

При этом, как подчеркнул Ян, компании не могут резко увеличить цены, так как это может отпугнуть потребителей. К настоящему моменту рост цены не превышает показателей инфляции.

Ян не стал связывать увеличение цены на такси с западными санкциями. Он заявил, что санкционное влияние привело бы к значительному подорожанию услуг, однако этого не произошло.

Ранее руководитель Центра компетенций Международного Евразийского форума Станислав Швагерус объяснил рост цен на такси старением дешевых автомобилей, взамен которых покупают китайские машины классом выше.

По его словам, с проблемой повышения цен на услуги такси столкнулись многие регионы. К возможным причинам эксперт также отнес подорожание бензина.

"Деньги 24": вступил в силу новый запрет Японии на поставку в РФ подержанных автомобилей