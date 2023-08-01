Свыше четырех тысяч машино-мест приобрели москвичи у города за полгода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Более четырех тысяч машино-мест приобрели москвичи у города за шесть месяцев 2023 года. Интерес возрос почти вдвое, если сравнивать с первым полугодием прошлого года, отметил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

"В первом полугодии 2023 года было заключено почти 4,3 тысячи договоров купли-продажи машино-мест общей площадью свыше 65,5 тысячи квадратных метров. Это почти вдвое больше, чем за тот же период 2022 года, когда граждане купили более 2,2 тысячи объектов общей площадью 3,3 тысячи квадратных метров", – уточнил он.

Город выставляет машино-места на аукцион без объявления стоимости. Стать участником может как физическое, так и юридическое лицо. Ефимов подчеркнул, что условие торгов по преимущественному праву в данном случае не действует. Речь идет о парковочных местах на подземных уровнях жилых домов и в отдельно оборудованных паркингах.

Как отметил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, чаще всего в этом году машино-места приобретали в СЗАО (932 объекта) и на юге Москвы (717 объектов). В свою очередь, в западной части столицы выкупили 648 парковочных мест, в центре города – 424 объекта, а на северо-востоке – 411 машино-мест.

Подробнее о процедуре проведения торгов можно узнать на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов и на Инвестиционном портале Москвы в разделе "Продажа машино-мест".

Ранее стало известно, что на торги выставили 20 машино-мест в Матушкине. Как уточнил глава департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, речь идет о многоуровневом паркинге на улице Летчика Полагушина. Автовладельцам предлагают поучаствовать в торгах.

Заявочную кампанию планируют завершить в период с 7 по 15 августа. Результаты прошедших торгов станут известны 9–17 августа.

Отмечается удобное расположение паркинга – без каких-либо затруднений можно добраться в центр Зеленограда и к Ленинградскому шоссе. Кроме того, рядом работают сервисы по ремонту машин, точки по продаже запчастей, мойки и АЗС.



"Торги Москвы": как стать обладателем машино-места от города