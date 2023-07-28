08:52Город
На торги выставили 20 машино-мест в Матушкине
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На торги выставлено 20 машино-мест в Матушкине. Соответствующая информация появилась на официальном сайте мэра столицы.
Как уточнил глава департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, речь идет о многоуровневом паркинге на улице Летчика Полагушина. Автовладельцам предлагают поучаствовать в торгах. Желающие должны быть зарегистрированы на портале "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.
Отмечается удобное расположение паркинга – без каких-либо затруднений можно добраться в центр Зеленограда и к Ленинградскому шоссе. Кроме того, рядом работают сервисы по ремонту машин, точки по продаже запчастей, мойки и АЗС.
"Площадь машино-мест составляет в среднем 14 квадратных метров. Они будут реализованы без объявления цены: победителями станут претенденты, предложившие наибольшую сумму за лот", – добавил руководитель ведомства.
Заявочную кампанию планируют завершить в период с 7 по 15 августа. Результаты прошедших торгов станут известны 9–17 августа.
Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что с января по июнь 2023 года москвичи приобрели у города более пяти тысяч парковочных мест.
Площадь парковочных мест составляла от 8 до 45 квадратных метров. Их реализовали по итогам открытых аукционов. Средняя стоимость машино-места составила около 400 тысяч рублей. Щербаков отметил, что самым популярным стало место площадью 16 "квадратов" на территории подземного паркинга на бульваре Маршала Рокоссовского.
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