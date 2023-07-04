Два неэффективно используемых участка в Москве выставят на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Город выставит на торги право на комплексное развитие участка бывшей промзоны Выхино и неэффективно используемой территории на Пресненском Валу (владение 27). Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя градоначальника Владимира Ефимова.

"В июле город планирует выставить на торги право на комплексное развитие участка бывшей промзоны Выхино на юго-востоке столицы площадью свыше семи гектаров, а также территорию на Пресненском Валу в центре Москвы площадью 0,76 гектара", – рассказал Ефимов.

Ожидается, что инвесторы вложат в проекты в сумме около 16 миллионов рублей. При этом после реализации в год они будут приносить столичному бюджету порядка 271 миллиона рублей. Для горожан там появится больше 700 рабочих мест.

В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что площадь всех объектов на обеих территориях будет превышать 163 тысячи квадратных метров. Помимо деловых объектов, там появятся жилые дома для тех, кто переселяется в рамках программы реновации.

Ранее сообщалось, что в разных районах Москвы в ближайшие годы построят 19 бизнес-центров. Благодаря им в городе появятся 47,6 тысячи новых рабочих мест. Только в ЗАО возведут сразу пять объектов.

