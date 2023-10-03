В Москве выявили более 2 тысяч случаев парковки на газонах у парков

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

С начала года в Москве обнаружили более 2 тысяч автомобилей, припаркованных на газонах вблизи столичных парков. Больше всех пострадала территория возле парка "Сокольники" – 550 случаев парковки в неположенном месте.

Парковаться на газонах и зеленых насаждениях запрещено, напоминают в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Нарушителей ожидает штраф в размере 5 тысяч рублей. Это же относится и к тем шоферам, которые заехали на газон только одним колесом.

Если вы стали свидетелем случая неправильной парковки, то лучше звонить по телефону столичной административной дорожной инспекции +7(495)540-76-56.

Ранее стало известно, что в Госдуме в осеннюю сессию подготовят законопроект о запрете длительной стоянки такси во дворах жилых домов. Автор инициативы заявил, что возможная сумма штрафа будет соотносима со штрафом за парковку на местах для инвалидов, то есть будет равна 5 тысячам рублей.

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