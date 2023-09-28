Парковка на 20 мест появилась на Пречистенской набережной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госинспекция по недвижимости пресекла деятельность нелегальной платной парковки в центре Москвы, сейчас там свободно могут парковаться более 20 автомобилей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на начальника ведомства Ивана Боброва.

Участок находится по адресу Пречистенская набережная, дом 45/1. Рядом расположена станция метро "Кропоткинская". По данным Госинспекции, этот участок был предоставлен в аренду юридическому лицу только для эксплуатации зданий с запретом на строительство в его границах капитальных и временных сооружений.

"Однако с нарушением условий действующего договора и без разрешительной документации на территории были установлены ограждения: два шлагбаума, два паркомата, 10 металлических столбиков, два дорожных конуса и металлический бак", – заявил Бобров.

По его словам, указанные сооружения были элементами нелегально организованной коммерческой парковки и подлежали демонтажу.

Ранее стало известно, что к перехватывающей парковке № 9110 добавили станцию МЦД-1 Славянский бульвар. Теперь с нее так же, как и с одноименной станции метро, можно начинать поездки, чтобы парковка была бесплатной.

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