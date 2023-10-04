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04 октября, 16:57

Транспорт

Москвичи совершили почти 5 млн поездок до медучреждений на временных автобусах за три года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители столицы совершили почти 5 миллионов поездок до медучреждений на временных автобусах за три года. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале московского Дептранса.

Речь идет о специальных транспортных средствах, которые курсируют между поликлиниками, где осуществляются ремонтные работы. Такие автобусы начали запускать в 2020 году в рамках программы "Моя поликлиника", чтобы создать комфортные условия для пациентов.

"Всего за это время запустили около 20 подобных маршрутов. За время работы на них совершили около 4,8 миллиона поездок", – говорится в публикации.

Временные автобусы имеют свои особенности:

  • обозначаются буквами "П" (Поликлиника) или "ДП" (Детская поликлиника), а еще номером медучреждения, до которого они ходят;
  • запускаются, когда отсутствует возможность передвигаться между филиалами поликлиник на действующих маршрутах;
  • перестают работать, когда поликлиника открывается после ремонта;
  • по просьбам жителей некоторые становятся постоянными. Например, маршрут ДП23 вошел в состав маршрута с823, а П129 стал электробусным маршрутом с929.

Как отметил заммэра Максим Ликсутов, автобусы ходят таким образом, чтобы охватить все филиалы и как можно больше районных улиц.

Ранее Ликсутов рассказал о планах властей города продлить маршруты Московских центральных диаметров (МЦД) за пределы Подмосковья. Речь шла о продлении диаметров в сторону Ярославской, Тульской, Калужской и других областей. Для реализации проектов городу потребуется одобрение со стороны правительства РФ.

В свою очередь, заммэра Андрей Бочкарев отметил, что протяженность линий Московского метрополитена за последние 12 лет увеличилась в 1,7 раза.

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