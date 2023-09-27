Сообщения о пересадках на МЦК в метро стали короче

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С сентября в метро при объявлении пересадок на Московское центральное кольцо используется аббревиатура МЦК. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Отмечается, что аудиоинформирование изменилось в поездах метрополитена к запуску D3 и D4. Когда появляются новые станции, увеличивается количество голосовой информации. МЦК запустили семь лет назад, аббревиатура за это время стала знакома многим пассажирам.

В сообщении напомнили, что два года назад всю аудиоинформацию в столичном транспорте привели к единому стилю. Летом этого года объявления для инфраструктуры разделили на категории: "Информация о сервисе", "Внимание", "Информация о работе транспорта", что помогает пассажирам сосредоточиться перед аудиообъявлением.

Помимо этого, к запуску D3 и D4 было изменено 677 аудиозаписей. На новых диаметрах звучит почти половина из них.

"Теперь информация в поездах метро стала лаконичнее, а поездки будут еще комфортнее", – заключил исполняющий обязанности заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее Сергей Собянин сказал, что за семь лет было совершено 945 миллионов поездок по МЦК. Горожан возят комфортные "Ласточки". В часы пик их минимальный интервал составляет четыре минуты, подчеркнул мэр.

Помимо этого, пассажиры совершили 11,5 миллиона поездок за месяц работы МЦД-3. Диаметр прошел через 24 района столицы и соединил Зеленоград с подмосковным городом Раменское.

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