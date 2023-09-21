Собянин: за первый месяц работы по МЦД-3 перевезли 11,5 млн пассажиров

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Пассажиры совершили 11,5 миллиона поездок за месяц работы МЦД-3. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что диаметр прошел через 24 района столицы и соединил Зеленоград с подмосковным городом Раменское. После его запуска у людей появились новые прямые маршруты с бесплатными пересадками на МЦК, метро и другие диаметры, а также с удобными способами оплаты проезда.

Собянин подчеркнул, что в первый полный день работы МЦД-3 было совершено 350 тысяч поездок. На данный момент среднесуточный пассажиропоток – 426 тысяч человек, это на 16% больше аналогичного периода прошлого года на Ленинградском и Казанском направлениях.

По данным градоначальника, на соседних линиях метрополитена стало свободнее. Кроме того, уменьшилось число машин на прилегающих автомагистралях.

Движение пассажирских поездов по МЦД-3 запустили в столице 17 августа. За первую неделю работы диаметра по нему проехали более двух миллионов раз.

Ранее сообщалось, что пассажиры совершили свыше 200 тысяч поездок на регулярном речном электротранспорте с момента его запуска 20 июня. Самым популярным причалом стал Киевский, 40% отправлений совершено оттуда.

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