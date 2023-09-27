В Москве с начала года оптимизировали 70 маршрутов наземного транспорта

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В столице с начала этого года оптимизировали 70 маршрутов наземного транспорта. Об этом рассказал исполняющий обязанности заммэра Москвы Максим Ликсутов, слова которого приводятся в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

Он обратил внимание, что на этих маршрутах в среднем совершается более 230 тысяч поездок в будний день.

"Мы меняем маршруты автобусов и электробусов так, чтобы пассажирам было максимально просто добираться до станций метро и МЦД, а пересадки занимали меньше времени", – объяснил Ликсутов.

Таким образом, пассажиры получают возможность выбрать, на каком виде транспорта им будет удобнее всего добираться до нужного места, подчеркнул он.

Исполняющий обязанности заммэра напомнил, что Собянин поручил продолжить развивать сеть городского транспорта. По словам Ликсутова, работа в этом направлении активно ведется.

Ранее стало известно, что пассажиры транспорта Москвы активировали баланс карт "Тройка" на валидаторах после пополнения в онлайн-формате более 875 тысяч раз за прошедшее лето.

Помимо этого, пассажиры столичного транспорта совершили более 1,6 миллиона бесплатных пересадок между маршрутами. Число активаций баланса "Троек" летом 2023 года выросло на 42%, бесплатных пересадок – на 5%.



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