Пассажиры в Москве стали чаще пополнять баланс "Троек" на валидаторах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пассажиры транспорта Москвы активировали баланс карт "Тройка" на валидаторах после пополнения в онлайн-формате более 875 тысяч раз за прошедшее лето. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Баланс карты можно пополнить онлайн в любом удобном месте и активировать в салоне автобуса, трамвая или электробуса. Это очень востребованные сервисы у пассажиров", – приводят его слова в телеграм-канале столичного Дептранса.

Помимо этого, пассажиры столичного транспорта совершили более 1,6 миллиона бесплатных пересадок между маршрутами. Число активаций баланса "Троек" летом 2023 года выросло на 42%, бесплатных пересадок – на 5%.

Активировать баланс карты "Тройка" после дистанционного пополнения можно в автобусах, трамваях и электробусах. Для этого необходимо нажать кнопку на валидаторе, которая располагается справа, а затем дождаться надписи об активации удаленного пополнения. После этого карту следует приложить к валидатору.

Помимо этого, москвичи имеют возможность оформить персональные "Тройки". До этого стало известно, что услугой уже воспользовались более 12 тысяч пассажиров. После подачи заявления карта будет готова в течение 15 дней.

