Ограниченную серию "Троек" выпустили с "Движением первых" в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Лимитированные "Тройки" и билеты "Единый", выпущенные вместе с "Движением Первых", появились в продаже в столичном метрополитене. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Отмечается, что изображения на карте "Тройка" и "Едином" отличаются от привычных, но выполнены в фирменном стиле. Так, на обороте "Единого" рассказывается, чем занимаются участники движения и их ценностях.

"Московский транспорт продолжает участвовать в социальных проектах по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – сказал исполняющий обязанности заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он уточнил, что при помощи ограниченных серий билетов и карт пассажиры могут познакомиться с важными организациями и событиями из жизни столицы и страны.

По его информации, приобрести тематический "Единый" в честь Российского движения детей и молодежи можно во всех кассах и автоматах по продаже билетов на Кольцевой линии и внутри нее. "Тройку" продают только в кассах станций Кольцевой линии.

Ранее в Москве выпустили тематические карты "Тройка" по случаю юбилея концертного зала в парке "Зарядье". Приобрести их можно было в билетных автоматах и на кассах станций Кольцевой линии метро.

До этого лимитированные карты "Тройка" появились в столичном метро в честь 80-летия Школы-студии МХАТ. Их продавали на стойках "Живое общение", в сувенирных магазинах на станциях метро "Маяковская" и "Трубная", а также на сайте.

Москвичам рассказали о дополнительных возможностях карты "Тройка"