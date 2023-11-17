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17 ноября, 17:34

События

Москва онлайн покажет прослушивания артистов для проекта "Музыка в метро"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

20 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть прослушивания артистов для шестого сезона проекта "Музыка в метро", которые пройдут на Южном речном вокзале.

Жюри, в числе которых известные музыканты и деятели культуры, прослушают и оценят выступления артистов.

Подать заявку на участие могли профессиональные и начинающие музыканты, работающие в разных жанрах. Для своей презентации можно было выбрать авторские песни, кавер-версии известных композиций и классическую музыку.

Смотрите прямую трансляцию 20 ноября в 16:15 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

культураМосква онлайн
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