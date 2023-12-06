Мо Мо или Катюша? Какое имя может получить малышка-панда из Московского зоопарка

В проекте "Активный гражданин" продолжается голосование за имя маленькой панды из Московского зоопарка. Расскажем, как отдать свой голос, какие имена вошли в топ-3 и что уже научилась делать малышка на сегодняшний день.

Жемчужина, Катюша или Златоглавая

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Голосование за имя малышки, родившейся в Московском зоопарке у панд Дин Дин и Жуи, началось 2 декабря, когда детенышу исполнилось 100 дней. Всего проект "Активный гражданин" предложил пользователям 10 вариантов:

Катюша – русское имя, которое очень популярно в Китае

Сяо Мо, что в переводе означает "маленькая Мо" (Мо – первый иероглиф слова "Мо Сы Кэ – Москва")

Мо Мо – это сочетание первого слога слова "Москва"

Маша – тоже достаточно популярное русское имя в Китае

Цзин Дин – "златоглавая"

Сяо Ура – "маленькая Ура" (в китайском языке это слово ассоциируется с Россией)

Ай Минь – означает "любовь к народу"

Бай Хоа – "белая березка"

Хон Син – "красная звездочка"

Чжен Чжу – "жемчужина"

Только за одни сутки к голосованию присоединились 100 тысяч москвичей. По данным за 6 декабря, после участия более чем 209 тысяч человек, в списке лидируют три имени: Катюша, Мо Мо и Маша.

Проголосовать все еще можно по ссылке.

Растет не по дням

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Сергей Собянин сообщил о рождении первого в истории России детеныша большой панды 30 августа. Он отметил, что это уникальное событие, которое стало возможно благодаря слаженной работе отечественных и китайских специалистов.



Сергей Собянин мэр Москвы При усилиях китайского правительства и соответствующих партнеров в течение многих лет популяция больших панд достигла почти 2 600 особей, из которых около 1 900 живут в дикой природе. Передача животных в другую страну – знак большого доверия.

Родителями маленькой панды стали Жуи и Диндин, которые приехали в Москву из Китая в 2019 году. Летом 2023-го им впервые устроили "свидание". Сначала специалисты знакомили черно-белых медведей через решетку: животные заинтересовались друг другом и не проявили агрессии. После этого Жуи впустили в вольер к Диндин. И это дало свои плоды – самка забеременела с первого раза, и на свет появился малыш весом около 150 граммов.

По данным специалистов, случай уникален тем, что Жуи и Диндин всего семь и шесть лет. Обычно панды приносят первое потомство, когда им исполняется минимум 8–10 лет. Несмотря на молодость и неопытность, Диндин оказалась прекрасной мамой и первое время вообще не выпускала малыша из лап. Специалистам приходилось буквально подносить ей еду и воду, чтобы она не отвлекалась от детеныша.

Пол маленькой панды сначала был неизвестен, но через месяц зоологи определили, что на свет появилась самка. Новорожденная малышка с самых первых дней развивалась в соответствии с нормами, быстро набирала вес и покрывалась черно-белой шерстью.



Москвичи приняли участие в выборе имени для панды из столичного зоопарка

В зоопарке рассказали, что на третьем месяце жизни она стала реагировать на свет, голоса, запахи, различать предметы и даже показывать характер: именно в этом возрасте произошла первая попытка укусить зоологов. А еще в это время ее шерстка стала приобретать слегка розоватый оттенок из-за того, что Диндин очень часто вылизывала детеныша.

В три месяца, 24 ноября, у малышки появились первые зубки – два нижних клыка. У панд они растут примерно до полугода. Когда они появятся полностью, медвежонок начнет пробовать взрослую пищу: бамбук и овощи. К полутора годам молочные зубы полностью сменятся на взрослые.

В первый зимний день, 1 декабря, маленькая панда начала ползать. По словам зоологов учреждения, детеныш правильно сгибает задние лапы и движется вперед, и с каждым днем ее шаги будут становиться все увереннее.

Сейчас панда уже умеет уверено сидеть и наблюдать, как мама ест бамбук. А еще она почти перестала помещаться в корзину для взвешивания. По последним данным директора зоопарка Светланы Акуловой, крошка весит 6545 граммов, ее рост – 63 сантиметров (с хвостиком – 70,1 сантиметра). У малышки шесть зубов: два на нижней челюсти и четыре – на верхней.