Птенец журавля Стэнли родился в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба Московского зоопарка

Птенец журавля Стэнли появился на свет в Московском зоопарке в конце лета. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Потомством обзавелись особи Анжела и Раймонд. Они вместе с птенцом проживают на старой территории зоопарка в одном из вольеров Дома птиц.

Пол птенца пока остается неизвестным. В ближайшее время специалисты планируют взять у него анализ крови, чтобы выяснить это, поскольку отличительных внешних признаков у этих птиц нет.

Журавли Стэнли обладают голубовато-серым оперением. При этом на голове перья немного светлее остальных. Птицу часто называют райским журавлем и африканской красавкой.

Взрослые журавли этого вида могут достигать роста 1,17 метра, а размах их крыльев составляет 1,82 метра. Естественная среда обитания журавлей Стэнли – Южная Африка.

Птицы не имеют особых предпочтений в еде, они всеядны. В Московском зоопарке из кормят зерновыми, в том числе вареным рисом и пшеном, а также овощами, яйцами, творогом, саранчой и другими.

До этого в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, который расположен под Волоколамском, родился детеныш домашнего яка. У 11-летнего яка Михаила и его партнерши Коры родилась самка. Она появилась на свет в августе.

