Мэр Москвы объявил о начале голосования по выбору имени для медвежонка панды

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин объявил о начале голосования по выбору имени для детеныша панды, который ранее родился в Московском зоопарке. Сообщение опубликовано в его личном блоге.

"Рождение малышки-панды – очень доброе событие, произошедшее в Москве в этом году. И к тому же весьма редкое и необычное", – написал мэр.

Он поделился, что в России это произошло впервые. Попытки предпринимались в 1966 и 1968 годах, но успеха они не принесли.

Отмечается, что панды Жуи и Диндин, которые стали родителями детеныша, приехали в столичный зоосад в апреле 2019 года. Для них модернизировали и переоборудовали отдельный павильон, российские специалисты прошли стажировку в заповеднике больших панд в Чэнду.

Собянин уточнил, что впервые Жуи и Диндин встретились в апреле этого года. На свет малышка-панда появилась в конце августа под наблюдением московских специалистов и крупнейшего китайского эксперта по размножению больших панд Ву Кая.

В сообщении уточняется, что на случай, если бы Диндин не справилась с малышом, был подготовлен специальный инкубатор, подушки, пеленки, бутылочки, молочная смесь.

Однако, подчеркнул градоначальник, все прошло хорошо. На данный момент маленькая панда прекрасно себя чувствует. В 6 месяцев она впервые попробует бамбук.

Подчеркивается, что она будет жить с мамой до двух лет, как и в дикой природе.

Собянин предложил москвичам выбрать имя для животного, варианты были подобраны вместе с китайскими специалистами.

Среди них – Катюша, Сяо Мо (Маленькая Мо), Мо Мо, Маша, Цзин Дин (Златоглавая), Сяо Ула (Маленькая Ура), Ай Минь (Любовь К Народу), Бай Хоа (Белая Березка), Хон Син (Красная Звездочка) и Чжен Чжу (Жемчужина).

Проголосовать за один из них можно на "Активном гражданине", заключил мэр.

О рождении детеныша у панд Диндин и Жуи стало известно 30 августа. Позже специалисты определили, что у них родилась девочка.

В начале октября детеныш панды открыл глаза. Это произошло на 42-й день жизни. Сейчас маленькая панда может слышать и видеть окружающие ее предметы.

22 ноября маленькая панда впервые попыталась встать на лапы. Позднее зоологи обнаружили у нее первые зубы. 1 декабря детеныш панды начал ползать.

Маленькая панда начала делать первые шаги в Московском зоопарке