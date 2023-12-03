Более 100 тысяч москвичей проголосовали в выборе имени для малышки-панды

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Более 100 тысяч жителей столицы за сутки приняли участие в голосовании на сайте проекта "Активный гражданин" по выбору имени для маленькой панды из Московского зоопарка.

Москвичи еще могут выбрать один из десяти вариантов имени: русские Маша и Катюша, а также китайские Сяо Мо ("маленькая Мо"), Цзин Дин ("златоглавая"), Бай Хоа ("белая березка"), Хон Син ("красная звездочка") и другие.

По китайской традиции имена пандам дают через 100 дней после их рождения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале голосования по выбору имени для детеныша панды. Проголосовать за можно на "Активном гражданине", заключил мэр.

О рождении детеныша у панд Диндин и Жуи стало известно 30 августа. Позже специалисты определили, что у них родилась девочка.

В начале октября детеныш панды открыл глаза. Это произошло на 42-й день жизни. Сейчас маленькая панда может слышать и видеть окружающие ее предметы.

22 ноября маленькая панда впервые попыталась встать на лапы. Позднее зоологи обнаружили у нее первые зубы. 1 декабря детеныш панды начал ползать.



Голосование по выбору имени для маленькой панды стартовало в "Активном гражданине"