Собянин рассказал, как ИИ помогает регулировать движение на дорогах Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Проекту "Умный перекресток" в Москве исполняется шесть лет. О результатах проекта рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Как отметил мэр, в Москве есть уже около 600 адресов, где светофорами управляет искусственный интеллект. С помощью специальных датчиков система оценивает загруженность улиц, прилегающих к перекрестку, и корректирует работу светофоров. В приоритете — городской транспорт и пешеходы.



Собянин подчеркнул, что если людей, автобуса, электробуса или трамвая нет, то разрешающий сигнал светофора горит для автомобилистов, чтобы они не стояли на пустом перекрестке. Таким образом повышается пропускная способность перекрестков и сокращается время в пути.

"В среднем в дневные часы городской и личный транспорт проезжает такие участки на 25–30% быстрее, а пешеходы ждут зеленого сигнала на 20–25% меньше. Вечером, когда транспортная нагрузка спадает, время ожидания тоже сокращается", – отметил мэр Москвы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что навигация московского транспорта стала полноценной экосистемой. По словам мэра, краеугольным камнем системы навигации является схема метро, отметил мэр Москвы. За последний годы сеть метрополитена выросла в 1,5 раза, добавились еще 4 Московских центральных диаметра.