Собянин: навигация московского транспорта стала полноценной экосистемой

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Навигация московского транспорта стала полноценной экосистемой, охватывающей все виды городского транспорта, включая самый новый – речной. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

По словам градоначальника, разработкой новой навигации в Москве начали заниматься 10 лет назад.

"Первым и самым смелым экспериментом в этой сфере стала напольная навигация, появившаяся еще в 2014 году. Новые указатели подсказывали направление пересадки на другие линии метро", – сообщил Собянин.

Краеугольным камнем системы навигации является схема метро, отметил мэр Москвы. За последний годы сеть метрополитена выросла в 1,5 раза, добавились еще 4 Московских центральных диаметра.

Для того, чтобы адекватно отразить эти изменения, потребовалось разработать современный и узнаваемый стиль схемы московского метро.

"Для облегчения восприятия отказались от кружков для обозначения всех станций метро – их заменили насечки, а кругами теперь обозначают только пересадочные узлы", – рассказал градоначальник.

Цвета новых линий теперь выбирают сами горожане, голосуя в "Активном гражданине". Кроме того, у каждой линии теперь есть не только собственное название и цвет, но и номер. Линии обозначаются на указателях цветным кружком с цифрой, чтобы ориентироваться было еще удобнее.

В поездах традиционные печатные схемы все чаще дополняют сенсорные схемы, с помощью которых можно выбрать маршрут поездки. На медиаэкранах также начали транслировать номера маршрутов наземного транспорта, останавливающихся у следующей станции метро.

"Цифра" позволила улучшить и линейную навигацию, которая традиционно размещается над дверями вагонов. В новых поездах "Москва-2020" с ее помощью можно заранее посмотреть схему станции и наметить кратчайший путь наверх или на пересадку", – отметил мэр столицы.

Также были обновлены и традиционные световые указатели метро. В новой конструкции вместо люминесцентных ламп применяются более яркие и экономичные светодиоды, а менять элементы навигации теперь можно по отдельности.

На указателях стали использовать пиктограммы – привычные и интуитивно понятные обозначения объектов и сервисов городской инфраструктуры.

Что касается навигации, подсказывающей направление движения на путевых стенах, то она стала лаконичнее, благодаря чему пассажиры могут быстрее узнать нужный путь. Также указателей стало больше, и их начали устанавливать так, чтобы их можно было легко заметить с любой точки платформы.

На 12 крупных пересадочных узлах специалисты внедрили сквозную нумерацию, которая информирует пассажиров о номерах выходов из метро на соседних станциях. В метро и на МЦК появились настенные указатели с картами ближайших окрестностей вокруг станции метро.

Кроме того, для маломобильных пассажиров разработали карту доступности. На сегодняшний день ей оборудованы 165 станций метро и МЦК.

Сергей Собянин добавил, что экосистема навигации столичного транспорта продолжает развиваться. Это крайне важный сервис для создания комфорта и безопасности миллионов москвичей.

"В будущем планируется внедрять еще больше цифровых решений в области навигации, тем самым делая ее еще более эффективной, а замену элементов оперативной", – заключил мэр Москвы.

Ранее сообщалось, что на востоке столицы заработали еще два маршрута электробусов. Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, электробусы заработали на маршрутах 14 и с613. В будние дни на них совершают около пяти тысяч поездок.

До этого более 6 тысяч сезонных указателей установили на вторых дверях вестибюлей столичного метрополитена. Снаружи разместили наклейки с названиями станций и номерами линий, на которые можно зайти, а также отметили возможные пересадки.

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