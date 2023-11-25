Сезонные указатели появились на вторых дверях вестибюлей столичного метро

Фото: transport.mos.ru

Более 6 тысяч сезонных указателей установили на вторых дверях вестибюлей столичного метрополитена. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Снаружи разместили наклейки с названиями станций и номерами линий, на которые можно зайти, а также отметили возможные пересадки. На дверях "Кунцевской" специалисты обозначили Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии.

Вторые двери в вестибюли вернули в преддверии зимы для поддержания комфортной температуры на станциях.

"Дополнительная навигация подсказывает нужный вход или выход и помогает быстрее ориентироваться. Мы повышаем комфорт поездок по городу по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – добавил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее москвичи на открытом голосовании, которое проходило на выставке "Станция Манеж", выбрали темно-серый оттенок "Эко" в качестве нового цвета для обновленных вагонов метро. Данный цвет набрал 38,2% голосов. Второе место по итогам опроса занял нежно-розовый "Зефир" (33,6%), а на третьей позиции расположился молочно-белый "Свет" (28,2%).

До этого Собянин сообщил о начале сборки улучшенной модификации вагонов "Москва-2020". Планируется, что данная модель начнет курсировать уже со следующего года. По словам градоначальника, все обновленные составы пройдут тщательную проверку и обкатку на территории завода и метро. Специалисты также обновили в данной модификации дизайн, сделав акцент на натуральных материалах.

Улучшенная модель вагонов поступит в метро Москвы в 2024 году – Собянин