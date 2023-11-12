Москвичам рассказали об оформлении новых станций метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Станции метро "Аэропорт Внуково" и "Пыхтино", "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех" открылись буквально два месяца назад в Москве. Пассажиры не только запомнили их названия, но и яркий, необычный дизайн. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Так, аэропорт Внуково является первой воздушной гаванью, получившей свою станцию метро под таким же названием, поэтому дизайн был выдержан в похожей цветовой гамме – светло-серых тонах. На платформе пассажиров встречают также портреты известных авиаконструкторов Андрея и Алексея Туполевых.

В честь двух братьев на путевых стенах станции метро продемонстрировали графические копии десятка самолетов конструкторского бюро "Туполев": Ту-104, Ту-114, Ту-154 и многие другие. Именно они входили в основу внуковского авиаотряда.

Продолжает авиационную тематику на Солнцевской линии и станция "Пыхтино". Одну путевую стену украшают фото знаменитых российских летательных аппаратов, размещенных в хронологическом порядке: от исторических винтовых до современных реактивных самолетов. Освещают платформу 10 конструкций потолка в виде самолетных турбин.

Самым необычным арт-объектом на этой станции является модель самолета Ту-144, расположенная на потолке вестибюля. Макет привозили на станцию по частям и собрали уже на месте. Конструкцию сделали из алюминиевых сплавов и нержавеющей стали, которая надолго сохранит первозданный вид изделия. Прочность крепления обеспечивают стальные трубы.

Дизайн станций "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех" на Люблинско-Дмитровской линии метро по-своему уникален. Так, "Физтех" решили оформить в честь Московского физико-технического института (МФТИ), руководство которого обратилось с просьбой усилить их тематику на новой станции метро.

"На витражах северного вестибюля появились формулы, на скамейках вдоль платформы – портреты выдающихся ученых, внесших огромный вклад в развитие отечественной науки. Путевые стены украшает логотип вуза – так называемый импульс. Он выполнен из нержавеющей стали", – отметил президент Союза архитекторов России и один из авторов проекта Николай Шумаков.

Кроме того, тематику МФТИ усилили через освещение станции: на платформе теперь есть 16 минималистичных белых торшеров в виде расширяющихся конусов сверху. Эта форма является похожей на космическую ракету. Конусообразные фигуры ассоциируются и с зажженными факелами, которые символизируют свет знаний и просвещения.

Около "Физтеха" в ближайшее время установят скульптуру импульса из нержавеющей стали, ширина которой будет достигать 25 метров, а высота – 10 метров.

Станцию "Яхромская" решили сделать асимметричной в красно-белых тонах: одна сторона оформлена в белый цвет, другая – в красный.

"Москва и есть бело-красная. Кто-то называет ее белокаменной, кто-то – красной. Так что станцию оформили в традиционных московских цветах", – объяснил Шумаков.

Более того, белую стену специалисты решили украсить тематическим панно в честь празднования Дня города в 1947 году, поскольку проектное название "Яхромской" является "Улица 800-летия Москвы", находящаяся неподалеку от станции метро.

На панно оформили более 20 сюжетов из жизни послевоенной Москвы: атлеты на стадионе "Динамо", пионеры в красных галстуках, шумные демонстрации, веселый клоун Карандаш и другие. Объект уже стал достопримечательностью: москвичи и гости города охотно фотографируются на его фоне.

Станцию "Лианозово" сделали более строгой и графичной. Ее конструкция похожа на "Яхромскую", но в оформлении использовали лишь два цвета – светло- и темно-шоколадный.

"Минимализм говорит о мастерстве архитектора: то, как выполнены все детали, пропорции, соотношения – и цветовые, и объемно-пространственные, сделать достаточно сложно. Но нам это удалось", – подытожил Шумаков.

Ранее сообщалось, что Московский метрополитен и Дептранс стали обладателями награды "Пряник за качество" на форуме "Всемирный день качества – 2023". Департамент получил ее за безопасность дорожно-транспортной инфраструктуры, развитие и внедрение инновационных технологий, а метрополитен – за заботу о пассажирах и регулярное улучшение своих сервисов.

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