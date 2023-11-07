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07 ноября, 20:00

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Благоустройство территории начали возле новой столичной станции "Физтех"

Благоустройство территории начали возле новой столичной станции "Физтех"

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Территорию возле новой станции "Физтех" начали благоустраивать. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков, отметив, что работы выполнены на 60%.

Отмечается, что там делают удобные подходы и подъезды к входам в метро, а также расширяют существующие тротуары и обустраивают новые. Кроме того, возле станции будут установлены 50 фонарей и 180 уличных торшеров. Работы завершат в 2024 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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