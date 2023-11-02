Москва онлайн покажет работу музея под открытым небом на Красной площади

Фото: портал мэра и правительства Москвы

5 ноября зрители Москвы онлайн смогут увидеть экскурсию по музею под открытым небом, который заработает на Красной площади в честь 82-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года. Корреспондент Анна Луговская посетит мероприятие, расскажет о самых интересных экспонатах и пообщается с посетителями.

На выставке можно будет узнать об истории начала Великой Отечественной войны и быте москвичей того периода.

В числе экспонатов будут представлены танк Т-34, зенитная пушка АЗП-39, бронеавтомобиль ФАИ-М и многое другое.

Смотрите прямую трансляцию 5 ноября в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.