В новостройках реновации реализовано 100 нежилых помещений под инфраструктуру с 2023 года

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

100 нежилых помещений для размещения общественных заведений на первых этажах новостроек, построенных по программе реновации, появились в Москве с начала 2023 года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В настоящее время рабочие еще продолжают благоустройство нижних этажей. Их общая площадь составила свыше 9 700 квадратных метров. По словам Бочкарева, на нижних этажах обычно находятся различные заведения, оказывающие бытовые и сервисные услуги, а также коммерческие точки – кафе, аптеки и магазины.

"То есть та инфраструктура, которая необходима для организации комфортной жизни", – уточнил он.

Общественные заведения на первых этажах новых жилых домов появятся в 10 административных округах и 22 районах столицы, отметил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Сейчас в Москве под эти нужды уже отдано более 500 подобных помещений в домах, построенных по программе реновации, рассказал он.

До этого Бочкарев подчеркивал, что на месте снесенных домов по программе реновации возводится 102 новостройки с общей площадью квартир 1,8 миллиона квадратных метров.

Как уточнял заммэра, программа уже вышла на ту стадию, когда новостройки появляются не только на стартовых площадках реновации, но и на месте снесенных пятиэтажных зданий.

Ранее Сергей Собянин добавлял, что благодаря цифровизации в сфере реновации Москва на 20% сократила сроки строительных работ и на 10% – их стоимость. Градоначальник уточнял, что это помогло ускорить процесс согласования и подписания документов в 5–6 раз.

Собянин рассказал о применении цифровых решений в Москве на объектах реновации