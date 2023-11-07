В новостройках реновации реализовано 100 нежилых помещений под инфраструктуру с 2023 года

07 ноября, 11:46Город
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
100 нежилых помещений для размещения общественных заведений на первых этажах новостроек, построенных по программе реновации, появились в Москве с начала 2023 года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
В настоящее время рабочие еще продолжают благоустройство нижних этажей. Их общая площадь составила свыше 9 700 квадратных метров. По словам Бочкарева, на нижних этажах обычно находятся различные заведения, оказывающие бытовые и сервисные услуги, а также коммерческие точки – кафе, аптеки и магазины.
"То есть та инфраструктура, которая необходима для организации комфортной жизни", – уточнил он.
Общественные заведения на первых этажах новых жилых домов появятся в 10 административных округах и 22 районах столицы, отметил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
Сейчас в Москве под эти нужды уже отдано более 500 подобных помещений в домах, построенных по программе реновации, рассказал он.
До этого Бочкарев подчеркивал, что на месте снесенных домов по программе реновации возводится 102 новостройки с общей площадью квартир 1,8 миллиона квадратных метров.
Как уточнял заммэра, программа уже вышла на ту стадию, когда новостройки появляются не только на стартовых площадках реновации, но и на месте снесенных пятиэтажных зданий.
Ранее Сергей Собянин добавлял, что благодаря цифровизации в сфере реновации Москва на 20% сократила сроки строительных работ и на 10% – их стоимость. Градоначальник уточнял, что это помогло ускорить процесс согласования и подписания документов в 5–6 раз.
Собянин рассказал о применении цифровых решений в Москве на объектах реновации
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