Собянин принял решение о комплексном развитии трех территорий нежилой застройки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Три нежилые территории в столичных районах Преображенское, Печатники и Покровское-Стрешнево преобразятся в современные кварталы. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Как отметил градоначальник, планируется возвести свыше 180 "квадратов" недвижимости. По его словам, в обновленных районах появятся новостройки по программе реновации, а также необходимые социальные учреждения.

"На территории части бывшей промзоны Курьяново будет несколько коммунальных объектов, включая базы ГБУ "Жилищник", "Автомобильные дороги" и "Доринвест", – уточнил мэр.

Жилая застройка предусмотрена на части бывшей промзоны Хапиловка, добавил Собянин.

По его словам, новые дома построят и во 2-м Тушинском проезде. Здесь также откроют школу на 150 мест и детский сад на 100 воспитанников, резюмировал он.

Ранее стало известно, что участок в Донском районе реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Там построят школу, детский сад, ФОК и жилье по программе реновации. Инвестировать в проекты планируют 50,5 миллиарда рублей.

В настоящее время на территории располагаются устаревшие склады, автосервис и другие постройки. Благодаря строительству указанных объектов в городе появится минимум 2,6 тысячи новых рабочих мест недалеко от станции метро "Шаболовская".



Сразу три участка в Восточном Дегунине реорганизуют по программе комплексного развития