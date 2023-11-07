Два многофункциональных центра построят в ТиНАО по городской программе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Инвестор построит в ТиНАО два многофункциональных центра (МФЦ) в рамках реализации программы стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В рамках проекта предусмотрено строительство двух многофункциональных центров площадью 13,1 и 12,4 тысячи квадратных метров. Они появятся в деревне Алхимово вблизи одноименного жилого комплекса", – цитируют его на портале мэра и правительства столицы.

Застройщиком выступит группа компаний "Самолет". В проект планируют инвестировать 2,2 миллиарда рублей. Благодаря его реализации в городе появится 725 новых рабочих мест.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что, помимо МФЦ, застройщик возведет Центр подготовки сборных команд РФ по баскетболу, три центра инноваций и импортозамещения, пять детских садов, три школы и торговый центр.

Программа позволяет застройщикам не платить за изменение вида разрешенного использования земельного участка, где возводится жилье, при условии инвестиций в объекты с новыми рабочими местами.

Ранее стало известно, что участок в Донском районе реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Там построят школу, детский сад, ФОК и жилье по программе реновации. Инвестировать в проекты планируют 50,5 миллиарда рублей.



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