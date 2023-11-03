Участок на западе Москвы реорганизуют по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На западе Москвы реорганизуют участок по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Неэффективно используемый участок в районе Фили-Давыдково площадью 1,49 гектара планируется реорганизовать по программе комплексного развития территорий. Проект полностью будет направлен на реализацию целей программы реновации. Объем инвестиций в редевелопмент площадки оценивается почти в 5,3 миллиарда рублей", – отметил он.

Заммэра уточнил, что участок находится по адресу Кременчугская улица, владение 19, недалеко от природного заказника "Долина реки Сетунь" и станции метрополитена "Давыдково". Помимо этого, хорошую транспортную доступность реорганизуемого участка обеспечивает Аминьевское шоссе.

Между тем руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в Фили-Давыдкове будет возведено реновационное современное жилье площадью 53,5 тысячи квадратных метров. На первых этажах строений разместятся мастерские мелкого ремонта, ателье, салоны красоты, химчистки, спортивные залы, магазины и кафе. Кроме того, планируется ввести другие необходимые объекты для комфортного проживания горожан.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев уточнил, что на осуществление программы реновации оказывает влияние число выбранных участков для возведения жилых домов. Он добавил, что всего на западе столицы планируется переселить порядка 105 тысяч человек из 559 домов. В настоящее время построено уже 33 здания. При этом на стадии проектирования и возведения находится еще 44 объекта, подчеркнул Бочкарев.

Он заявил, что благодаря реорганизации территорий в районе Фили-Давыдково улучшатся жилищные условия 1,2 тысячи москвичей за счет переселения из ветхого жилья в новые квартиры с готовой отделкой, соответствующей программе реновации.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект планировки части бывшей промышленной зоны Южный порт. Градоначальник заявил, что будет реорганизована территория площадью 65 гектаров в районе Печатники, в том числе по программе КРТ. Мэр Москвы добавил, что на части бывшей промзоны Южный порт появится более 17 тысяч рабочих мест для жителей столицы.



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