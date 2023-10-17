Три участка на западе Москвы реорганизуют по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Три участка на западе Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает портал мэра и правительства Москвы.

Он рассказал, что участки находятся в районах Проспект Вернадского и Тропарево-Никулино общей площадью 3,85 гектара, расположенные по адресам улица Озерная, владение 37, и проспект Вернадского, владение 62. Всего в реорганизацию объектов вложат почти четыре миллиарда рублей, добавил Ефимов.

Со слов руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, на двух участках на проспекте Вернадского построят почти 32 тысячи "квадратов" недвижимости по программе реновации. Там озеленят территорию, проведут благоустройство, сделают парковки и зоны отдыха, а также установят детские и спортивные площадки.

Кроме того, он отметил, что в рамках реорганизации участка на Озерной улице расширят Востряковское кладбище.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы построят дома реновации в рамках КРТ. Как сказал Ефимов, в пяти столичных районах построят свыше 535 тысяч "квадратов" жилой недвижимости для переселения жителей из старых домов.

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