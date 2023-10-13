Москва продолжит комплексное развитие территорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В проекте бюджета на 2024–2026 годы одна из важных расходных статей – продолжение программы реорганизации московских промышленных зон. В рамках комплексного развития территорий (КРТ) на месте промзон возводят высокотехнологичные производства, деловые центры, соцобъекты и общественные пространства, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В октябре этого года Сергей Собянин постановил провести реорганизацию участка площадью 0,61 гектара на Волгоградском проспекте (владение 130). Там построят дома по реновации для переезда жителей из старых зданий.

Также опубликован проект решения о реорганизации четырех неэффективно используемых участков в Зюзине площадью 3,87 гектара. Там планируют возвести 130,34 тысячи "квадратов" нового жилья для горожан по программе реновации. Кроме того, там озеленят территории и благоустроят улично-дорожную сеть.

На данный момент в столице одобрено и реализуется 45 проектов КРТ общей площадью около 611 гектаров. На них планируют построить свыше 10,3 миллиона квадратных метров недвижимости и создать не менее 110 тысяч рабочих мест. Из них 27 проектов реализуют назначенные городом операторы.

Всего в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ, общая площадь этих территорий – около 2,45 тысячи гектаров.

Ранее сообщалось, что в семи административных округах столицы построят не менее 16 медицинских объектов по программе КРТ.

Больше всего медучреждений построят на севере столицы – четыре. По три появятся на северо-востоке и юго-востоке столицы, два – на западе, еще по одному – на северо-западе, юге и востоке.

Новые городские кварталы появятся на месте полузаброшенных территорий в Москве