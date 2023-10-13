В столице построят не менее 16 медобъектов по программе комплексного развития территорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В семи административных округах столицы построят не менее 16 медицинских объектов по программе комплексного развития территорий, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в рамках программы создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков создается комфортное жилье, дороги и вся необходимая инфраструктура.

Ефимов напомнил, что за три года работы программы комплексного развития территорий разработано и находится на разных стадиях реализации 188 проектов общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.

"В 12 из них уже опубликованы проекты решений, по которым будет возведено не менее 16 медицинских объектов. В рамках еще одного проекта уже построен медцентр. Среди объектов будут как городские поликлиники, оснащенные по новому московскому стандарту, так и частные медицинские центры", – сказал заммэра.

Учреждения возведут на месте заброшенных участков, давно не эксплуатируемых зданий и старых складов. К примеру, на территории бывшей промзоны Октябрьское Поле ввели в эксплуатацию первый жилой дом с медицинским центром общей площадью более 20 тысяч квадратных метров.

Больше всего медицинских объектов построят на севере столицы – четыре. По три медучреждения появятся на северо-востоке и юго-востоке столицы, два – на западе, еще по одному – на северо-западе, юге и востоке.

Больше всего медобъектов предусмотрено в районах Солнцево, Коптево, Ярославском и Лефортово. В каждом из них планируется построить как минимум по два медучреждения.

Ранее сообщалось, что город выставит на торги права на комплексное развитие участков бывших промзон Тушино и Малино в октябре. Их общая площадь – около 64 гектаров. В городе появится не менее 20 тысяч дополнительных рабочих мест благодаря комплексному развитию этих территорий и появлению там новых объектов.

Также неэффективно используемые участки на Волоколамском шоссе и Авиационной улице в столичном районе Щукино реорганизуют по программе (КРТ). Участки располагаются в шаговой доступности от станций метро "Войковская" и "Щукинская", а также станции Стрешнево МЦД-2.

Новые городские кварталы появятся на месте полузаброшенных территорий в Москве