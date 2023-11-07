Участок в Донском районе Москвы реорганизуют по программе КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Неэффективно используемый участок в Донском районе Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В рамках комплексного развития на участке общей площадью 14,16 гектара планируется построить 322,5 тысячи квадратных метров различной недвижимости. Объем инвестиций оценивается более чем в 50,5 миллиарда рублей, а бюджетный эффект – почти в 1,2 миллиарда рублей", – цитируют его на портале мэра и правительства столицы.

Земельный участок располагается на Малой Калужской улице. В рамках реализации проекта там планируют построить детский сад и школу на 250 и 550 детей соответственно. Помимо этого, на участке появятся ФОК и жилье по программе реновации, сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Сейчас на территории располагаются устаревшие склады, автосервис и другие постройки. Благодаря строительству указанных объектов в городе появится минимум 2,6 тысячи новых рабочих мест недалеко от станции метро "Шаболовская".

Реорганизации по программе КРТ подлежит участок в районе Фили-Давыдково. Он находится по адресу Кременчугская улица, владение 19. Там, помимо прочего, планируют построить жилье по программе реновации.



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