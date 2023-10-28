Сергей Собянин сообщил о планах реорганизации территории бывшего завода "МиГ"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Город заключил договор с инвестором о реорганизации территории бывшего завода "МиГ" в Беговом районе, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, вместо устаревших объектов и недействующих производственных площадей появится современный городской квартал, в том числе для участников программы реновации.



Там также возведут всю необходимую инфраструктуру: детские сады, школы, поликлинику, физкультурно-оздоровительный комплекс, магазины, офисы. В итоге будет создано около 25 тысяч новых рабочих мест.



"Это станет одним из самых крупных проектов комплексного развития территорий в столице", – подчеркнул мэр.

Он рассказал, что договор с инвестором заключили на 26 лет. Он вложит в проект не меньше 300 миллиардов рублей, при этом ежегодный бюджетный эффект для города составит примерно 12 миллиардов.

Ранее стало известно, что современные кварталы построят на месте 28 участков бывших промзон по программе комплексного развития территорий. Всего инвесторы и городские операторы реализуют в столице 41 проект.

Площадь этих участков – 440 гектаров, уточнил Гаман. По его словам, на месте промзон запланировано возведение девяти миллионов квадратных метров недвижимости. В частности, свыше 4,5 миллиона "квадратов" жилья и почти столько же производственных и общественно-деловых объектов.



Москвичам рассказали о развитии территории бывшего завода ЗИЛ