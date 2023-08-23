Право на комплексное развитие участка бывшей промзоны Выхино выставили на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Начался прием заявок на участие в аукционе на право заключения договора о комплексном развитии территории бывшей промзоны Выхино. Ее общая площадь составляет 7,31 гектара, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Отмечается, что заявки будут принимать до 28 сентября, сами торги пройдут 10 октября. Победитель сможет построить на участке более 160 тысяч квадратных метров различной недвижимости, уточнил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его данным, объем вложений в развитие бывшей промзоны оценивается в 15 миллиардов рублей. Ежегодный бюджетный эффект составит свыше 247 миллионов рублей. На пространстве создадут около 700 новых рабочих мест.

Отмечается, что поучаствовать в торгах смогут все желающие, в том числе инвесторы из регионов, которые соответствуют необходимым требованиям. Основным является наличие опыта строительства за последние пять лет в совокупном объеме не менее 10% от объема строительства, которое предусмотрено решением о комплексном развитии территории. Помимо этого, компания не должна быть банкротом, иметь задолженность по сборам и налогам, а также находиться в стадии ликвидации.

"На месте устаревших складов и других объектов инвестор сможет возвести не менее 150 тысяч квадратных метров жилья, из них 40 тысяч предусмотрено для реализации программы реновации", – подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Глава ведомства добавил, что на территории также появится 10 тысяч "квадратов" общественно-деловой недвижимости, в которые войдет здание УВД МВД РФ с кинологическим отделением.

Ранее сообщалось, что два цеха по производству мясной продукции в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) построят в Южном Бутове. Договор с инвестором заключили по ставке один рубль в год.

Также стало известно, что трехэтажное здание УВД на Московском метрополитене построят рядом со станцией Текстильщики Большой кольцевой линии метро. Площадь постройки составит около 3,3 тысячи квадратных метров.

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