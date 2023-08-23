Здание полиции построят на московском городском вокзале Текстильщики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Здание УВД на Московском метрополитене построят рядом со станцией Текстильщики Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что площадь постройки составит около 3,3 тысячи квадратных метров. Проект поможет реорганизовать территорию района Печатники. Строительство планируют закончить в конце 2024 года.

"Вместо снесенных складских зданий появится благоустроенная территория, а сотрудникам органов правопорядка будут созданы комфортные и современные места для работы", – цитирует его пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Работники построят трехэтажное административное здание УВД, здания КПП и две парковки с навесами, сказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Помимо этого, на территории обустроят спортивную площадку с возможностью размещения спортивных снарядов.

По его данным, на первом этаже будет главный вход в здание с вестибюлем и комнатой приема граждан. С одной стороны к вестибюлю будет примыкать дежурная часть, в состав которой входят серверная, зал оперативных дежурных, помещение отдыха, иные вспомогательные помещения. С другой стороны примкнет служебная часть с помещениями на 30 человек.

На втором этаже подготовят рабочие кабинеты и помещения, буфет. На третьем будут рабочие кабинеты, конференц-зал на 96 посадочных мест с вспомогательным помещением, помещения руководства УВД с приемной.

Ранее сообщалось, что дата-центр на 140 серверных стоек появится на территории формируемого бизнес-пространства в Даниловском районе Москвы. Его мощность составит 1 мегаватт.

До этого Сергей Собянин поделился, что с начала года инвесторы построили 50 социальных объектов в Москве. Годовой план был перевыполнен по детским садам: в эксплуатацию ввели 26 зданий вместо 20.

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