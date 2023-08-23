14:14Город
Здание полиции построят на московском городском вокзале Текстильщики
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Здание УВД на Московском метрополитене построят рядом со станцией Текстильщики Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он уточнил, что площадь постройки составит около 3,3 тысячи квадратных метров. Проект поможет реорганизовать территорию района Печатники. Строительство планируют закончить в конце 2024 года.
"Вместо снесенных складских зданий появится благоустроенная территория, а сотрудникам органов правопорядка будут созданы комфортные и современные места для работы", – цитирует его пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
Работники построят трехэтажное административное здание УВД, здания КПП и две парковки с навесами, сказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Помимо этого, на территории обустроят спортивную площадку с возможностью размещения спортивных снарядов.
По его данным, на первом этаже будет главный вход в здание с вестибюлем и комнатой приема граждан. С одной стороны к вестибюлю будет примыкать дежурная часть, в состав которой входят серверная, зал оперативных дежурных, помещение отдыха, иные вспомогательные помещения. С другой стороны примкнет служебная часть с помещениями на 30 человек.
На втором этаже подготовят рабочие кабинеты и помещения, буфет. На третьем будут рабочие кабинеты, конференц-зал на 96 посадочных мест с вспомогательным помещением, помещения руководства УВД с приемной.
Ранее сообщалось, что дата-центр на 140 серверных стоек появится на территории формируемого бизнес-пространства в Даниловском районе Москвы. Его мощность составит 1 мегаватт.
До этого Сергей Собянин поделился, что с начала года инвесторы построили 50 социальных объектов в Москве. Годовой план был перевыполнен по детским садам: в эксплуатацию ввели 26 зданий вместо 20.
Новости часа: Собянин рассказал о строительстве пяти крупных колледжей
Читайте также