Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Более 200 артистов задействовали в музее под открытым небом на Красной площади. Они посвящают представления 82-й годовщине военного парада 1941 года. Об этом рассказала глава комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

По ее словам, всего на главной площади страны установлены шесть инсталляций, и внутри каждой разворачивается отдельное театральное представление.

"Мы рассказываем, как провожали на фронт, каких ждали писем, какие письма писали, как работала культура в те годы, как работал корпус Боткинской больницы, гастроном №1, как выдавали хлеб по карточкам, как трудился тыл и московские предприятия", – цитирует ТАСС Драгунову.

Она уточнила, что продолжительность каждой постановки соответствует тому, сколько шел парад 7 ноября 1941 года – 1 час 1 минуту и 20 секунд.

Всех желающих приглашают бесплатно посетить музей с 10:00 до 20:00. Выставка будет доступна до 7 ноября включительно.

Гости смогут больше узнать об истории Великой Отечественной войны, погрузиться в атмосферу и пообщаться с артистами.

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Музей под открытым небом заработал на Красной площади