Акция "Ночь искусств" открылась в Москве

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин на площадке Нового Манежа открыл культурную акцию "Ночь искусств". Об этом пишет ТАСС.

По словам Фурсина, в этот раз у акции есть "символизм определенный", потому что она проходит в День народного единства. Он подчеркнул, что в этом году участие в мероприятии принимают более 100 площадок. Фурсин думает, что рекорды прошлого года будут побиты.

"Искусство вообще является универсальным языком, который объединяет людей, и донести через литературу, музыку, театральную постановку, картину, наверно проще, чем даже объяснить словами", – поделился он.

Глава столичного департамента культуры сообщил, что "Ночь искусств" с каждым годом становится популярнее, в этом году ее гостями могут стать от 250 до 300 тысяч человек. За 10 лет проведения акции ее посетители около 2,5 миллиона человек.

Отмечается, что с момента объявления всех мероприятий 90% мест разбирается за несколько часов. Акция дает возможность всем прикоснуться к искусству, заключил Фурсин.

Всероссийская акция проводится уже в 11-й раз, темой этого года стала "Россия объединяет". Насыщенную программу для любителей искусства подготовили музеи, библиотеки, филармонии и театры. Их ждут выставки, мастер-классы, экскурсии, кинопоказы и другие события.

В частности, Третьяковская галерея будет работать бесплатно в рамках акции. Все желающие также смогут бесплатно посетить Новую Третьяковку, Западное крыло Новой Третьяковки и малые музеи.

Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет 4 ноября