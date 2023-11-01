Третьяковская галерея проведет мероприятия в рамках "Ночи искусств"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Государственная Третьяковская галерея будет работать бесплатно 4 ноября в рамках всероссийской акции "Ночь искусств". Об этом сообщается на сайте культурного учреждения.

Посетить Новую Третьяковку, Западное крыло Новой Третьяковки, а также малые музеи также можно будет по бесплатным билетам.

"Вход на постоянную экспозицию "Шедевры русского искусства XI – начала XX века", выставок "Николай Рерих", "Алексей Боголюбов. К 200-летию со дня рождения" и "Александр Пономарев. Я безумен только в норд-норд вест" останутся платными", – говорится в сообщении.

Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке, Инженерный корпус и малые музеи будут работать до 21:00, вход – до 20:00. Кроме того, Новая Третьяковка и Западное крыло Новой Третьяковки на Крымском Валу будут открыты до 00:00, вход – до 23:00.

В рамках акции галерея организует специальные мероприятия. Например, в Новой Третьяковке состоится программа "Ночи Рериха". Событие включает в себя мастер-класс, интерактивный перформанс и концерт.

Еще одна программа "В поисках вдохновения" пройдет в малых музеях Третьяковской галереи. На мероприятии гости узнают, как поездки и путешествия повлияли на деятельность братьев Павла и Сергея Третьяковых, на развитие их семейного дела и коллекции.

Ранее Сергей Собянин рассказал о программе празднования Дня народного единства в Москве. Основными площадками в этом году станут парки и природные территории. По словам мэра, гостей ждут более 50 интересных и познавательных мероприятий.

Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет 4 ноября