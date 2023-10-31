Столичные отделения "Почты России" не будут работать 4 ноября из-за праздника

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские отделения "Почты России" не будут работать 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Уточняется, что в предпраздничный день, 3 ноября, почтовые отделения будут работать на час меньше.

4 ноября открыты будут только круглосуточные почтовые отделения Москвы, расположенные на Мясницкой, доме 26А, строении 1, и на Смоленской площади, доме 13/21. 5 и 6 ноября все отделения почты продолжат работать в обычном режиме.

В пресс-службе добавили, что в праздничный день почтальоны не будут приносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия доставят по согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ графику.

В праздник, 4 ноября, парковка в Москве будет бесплатной. 6 ноября за парковку также платить не нужно, а 5 ноября будет действовать воскресный режим – платно только на улицах с почасовыми тарифами 380 и 450 рублей.

Также в указанные дни парковки со шлагбаумом будут работать в привычном режиме.

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