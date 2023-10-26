Россиянам напомнили о бесплатной отправке посылок военнослужащим в зону СВО

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Россиянам напомнили, что через "Почту России" можно бесплатно отправить посылки военнослужащим в зону проведения спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что бесплатно отправить посылки можно во всех отделениях "Почты России". При оформлении отправления нужно указать ФИО адресата, номер войсковой части, индекс 103400 и адрес – город Москва, 103400.

В пресс-службе отметили, что передавать посылку оператору нужно в открытом виде. От имени одного человека можно отправить любое количество посылок, однако каждая из них должна весить не более десяти килограммов.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ утвердила увеличение тарифов на пересылку почтовых карточек, писем и бандеролей "Почтой России".

Тарифы выросли в среднем на 6,6%, однако цена отправки корреспонденции с объявленной ценностью увеличится на 6,8%.

"Почта России" протестирует доставку беспилотниками до дронопортов