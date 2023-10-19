Тарифы на отправку писем и бандеролей "Почтой России" вырастут на 6% – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила увеличение тарифов на пересылку почтовых карточек, писем и бандеролей "Почтой России". Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на приказ ФАС.

Тарифы выросли в среднем на 6,6%, однако цена отправки корреспонденции с объявленной ценностью увеличится на 6,8%.

Теперь стоимость отправки почтовой карточки составит 20 рублей (увеличение на 1 рубль), а заказной – 51 рубль (увеличение на 3 рубля). Цена пересылки письма с объявленной ценностью до 20 граммов увеличилась на 9 рублей, до 139 рублей.

Отправить простую бандероль до 100 граммов теперь будет стоить 48 рублей (на 3 рубля больше), а заказную – 86 рублей (на 5 рублей больше).

Ранее крупнейшие операторы связи в России сообщили о необходимости ежегодно повышать тарифы на 5%. Полученные от повышения тарифов средства планируется направить на модернизацию сетей и обеспечение их работы.

Сейчас в России формально не регулируются тарифы на связь, но ФАС в 2022 году выпустила рекомендации, согласно которым операторов призвали не увеличивать цены более чем на уровень годовой инфляции.

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